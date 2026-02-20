Gli Sdraiati in campo | se il nostro calcio si arrende alla fatica

Gli Sdraiati in campo: il nostro calcio mostra debolezza mentale. Durante le partite, le squadre si piegano sotto pressione e subiscono gol in rapida successione. In alcune occasioni, i giocatori sembrano perdere la concentrazione e abbandonano la partita, lasciando spazio all’avversario. Questa fragilità si nota più di una semplice mancanza di tecnica. I tifosi assistono a momenti di sconforto e confusione, anche contro squadre meno quotate. La domanda resta: come si può invertire questa tendenza negativa?

Ci sta che la Norvegia sia davanti a noi nel medagliere dei Giochi Invernali, non ci sta che in tre partite di calcio ci abbia sconfitto 10-2. Quelli bravi col pallone dovremmo essere noi. Loro hanno la neve, noi 4 Mondiali di football. In ognuna di queste tre partite, a un certo punto, gli italiani hanno mollato e sono crollati. A Oslo (Norvegia-Italia 3-0): 3 gol presi in 28’. A San Siro (Italia-Norvegia 1-4): 3 in 16’. A Bodo (Glimt-Inter 3-1): 2 in 3’. Aggiungiamoci il 5-2 di Galatasaray-Juve: 3 gol in 26’ e pure il Napoli che ad Eindhoven ne beccò 3 in 9’ (2-6 col Psv). Negli ultimi due casi l’inferiorità numerica c’entra, ma non giustifica il crollo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

