Gli Epstein Files e la noia dei ricchi
Gli Epstein Files mostrano quanto i ricchi possano nascondere dietro le porte chiuse. La scoperta di documenti sconvolgenti conferma le accuse di comportamenti illeciti e mette in discussione il ruolo di figure influenti coinvolte. Si parla di dettagli scomodi e prove che rischiano di far tremare il mondo dello spettacolo e della finanza. La quantità di informazioni raccolte rende difficile ignorare la portata dello scandalo. La vicenda continua a far parlare, alimentando un senso di incredulità tra l’opinione pubblica.
Sulle schifezze non c’è niente da dire, dell’origine di tutto però si può parlare. I documenti del controverso finanziere dicono che chi ha più soldi non soffre la monotonia come chi non ne ha Sulle schifezze non c’è niente da dire, se è vera anche solo una cartellina di fogli di quelle migliaia degli Epstein Files è abbastanza. Sulle schifezze non c’è altro da dire, non perché i fatti siano pochi, ma perché le parole arriverebbero ben acchittate e troppo in ordine e io non ce le voglio. Le spiegazioni sono sempre un’attenzione, un modo dell’addomesticamento. E’ una di quelle volte in cui se commenti stai già facendo un errore di categoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
