Gli è passato sopra apposta! Incidente stradale in Italia la testimonianza shock

Durante un incidente in Italia, una testimone ha urlato: “Gli è passato sopra apposta!” La causa è un'auto che ha schiacciato un ciclista sul marciapiede, mentre attraversava la strada. La scena si è svolta in una zona trafficata di città, con passanti scioccati e telecamere di sorveglianza che hanno ripreso tutto. La vettura ha imboccato la strada a forte velocità, senza rallentare. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni del ciclista sono gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Era una mattina di febbraio come tante altre, con il cielo che si tingeva di grigio e le prime luci dell'alba che illuminavano le strade ancora bagnate dalla pioggia della notte. Le persone si muovevano tra il freddo e il rumore dei passi, ognuno immerso nei propri pensieri. Alcuni bambini attendevano lo scuolabus, i pendolari si affrettavano verso il lavoro e i negozianti aprivano le saracinesche, ignari che quella giornata avrebbe segnato una tragedia. In quel momento, tra le auto in transito e i passanti distratti, si consumava un dramma che avrebbe scosso chiunque si trovasse a passare da quelle vie.