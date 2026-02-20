Il nome di Piero Calamandrei torna al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni di Bruno Vespa, che evidenzia le molte anomalie del sistema giudiziario italiano. Secondo Vespa, le storture di un potere giudiziario troppo autonomo rischiano di minare la fiducia dei cittadini, specialmente in casi di corruzione e favoritismi. Nel 1946, Calamandrei aveva già avvertito che una magistratura troppo autoreferenziale poteva rifiutarsi di applicare le leggi o reinterpretarle. La questione resta calda, con molti che chiedono interventi per rendere più trasparente il sistema.

Roma, 20 febbraio 2026 – Nel 1946, durante i primi lavori dell’Assemblea costituente, Piero Calamandrei – monumento del diritto e perseguitato dalla Repubblica sociale – disse che una magistratura totalmente autoreferenziale avrebbe potuto un giorno rifiutarsi di applicare le leggi o avrebbe potuto reinterpretarle. È probabilmente quanto sta avvenendo a proposito di decisioni di Roma, Palermo e Catania che ordinano allo Stato di risarcire un migrante ancora in Italia nonostante 23 condanne e indebitamente tradotto in Albania, di rifondere circa centomila euro tra rimborsi, spese giudiziarie e interessi alla nave ong Sea Watch di Carola Rackete e, ieri, di liberare l’imbarcazione indebitamente trattenuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giustizia, l’analisi di Bruno Vespa: le troppe anomalie di un potere intoccabile

L’analisi di Bruno Vespa. L’Italia dei bilanci in regola farà i conti con le riformeL’analisi di Bruno Vespa esamina come, a partire dall’insediamento del governo Meloni nell’ottobre 2022, l’Italia si sia confrontata con le sfide delle riforme e dei bilanci in regola.

L’analisi di Bruno Vespa: referendum politicizzato? Meloni scenderà in campoIl giornalista Bruno Vespa ha commentato che la recente polemica sulla riforma della giustizia nasce dal tentativo della sinistra di sfruttare il referendum per fini politici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.