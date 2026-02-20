Giustizia italiana | il referendum che cambierà il processo lunedì

Il referendum che coinvolge la riforma del processo penale arriva in un momento di grande attenzione pubblica. La discussione nasce dalla volontà di semplificare le procedure e ridurre i tempi dei processi. Lunedì 23 febbraio 2026, studenti, avvocati e cittadini si riuniranno all’Università Lum per confrontarsi su come questa modifica potrà influenzare il sistema giudiziario italiano. L’evento mira a chiarire i cambiamenti in arrivo e le loro possibili implicazioni.

La giustizia italiana al bivio: confronto al Lum sul referendum costituzionale. Un dibattito cruciale sul futuro del sistema giudiziario italiano si terrà lunedì 23 febbraio 2026 presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro. L’incontro è dedicato al referendum confermativo riguardante la legge costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, un voto che potrebbe ridisegnare le regole del processo e la responsabilità dei magistrati. Un contesto di riforme e dibattito. L’iniziativa si inserisce in un dibattito pubblico intenso sulla necessità di riformare il sistema giudiziario, da tempo afflitto da lentezza, complessità e un elevato numero di cause pendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

