Giustizia italiana | il referendum che cambierà il processo lunedì
Il referendum che coinvolge la riforma del processo penale arriva in un momento di grande attenzione pubblica. La discussione nasce dalla volontà di semplificare le procedure e ridurre i tempi dei processi. Lunedì 23 febbraio 2026, studenti, avvocati e cittadini si riuniranno all’Università Lum per confrontarsi su come questa modifica potrà influenzare il sistema giudiziario italiano. L’evento mira a chiarire i cambiamenti in arrivo e le loro possibili implicazioni.
La giustizia italiana al bivio: confronto al Lum sul referendum costituzionale. Un dibattito cruciale sul futuro del sistema giudiziario italiano si terrà lunedì 23 febbraio 2026 presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro. L’incontro è dedicato al referendum confermativo riguardante la legge costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, un voto che potrebbe ridisegnare le regole del processo e la responsabilità dei magistrati. Un contesto di riforme e dibattito. L’iniziativa si inserisce in un dibattito pubblico intenso sulla necessità di riformare il sistema giudiziario, da tempo afflitto da lentezza, complessità e un elevato numero di cause pendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Cambierà la data del referendum sulla giustizia?
Leggi anche: Referendum giustizia, i Paesi che adottano separazione carriere e quelli con il sistema all'italiana: da Germania a Russia, da Spagna a Cina
Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo
Argomenti discussi: Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia.
Referendum giustizia, Calderone (Forza Italia): È una riforma per il cittadino italiano. Per il cittadino imputato. E tutti possiamo essere imputatiCon sorteggio e Alta Corte fi nirà il potere smisurato delle correnti è deputato di Forza Italia, componente della ... ilriformista.it
Referendum giustizia 2026, in cosa consiste e dove si collocano i diversi partitiSi continua a parlare del Referendum giustizia, che nei giorni del 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini ad esprimersi sulla magistratura ... newsicilia.it
Il 22 e 23 marzo si vota al #referendum. sulla cosiddetta riforma della #giustizia Ho un po’ studiato per decidere cosa fare, se votare si o no, in meno di 2 minuti vi dico cosa ho capito dei problemi della giustizia italiana Con @Artventuno x.com
Sky tg24. . In un'intervista esclusiva al direttore Fabio Vitale, la premier affronta a 360° i temi dell'attualità italiana e internazionale, dalla riforma della Giustizia alla polemica con Macron sulla morte dell'attivista di estrema destra Quentin Deranque. - facebook.com facebook