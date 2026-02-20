Giustizia a rischio? Sottosegretario accusa | toni duri dalla

Il sottosegretario Mantovano denuncia un clima teso nel dibattito sul referendum sulla giustizia, attribuendo la causa a dichiarazioni troppo dure provenienti da alcuni giudici. Mantovano ha evidenziato come le parole di alcuni esponenti della magistratura rischino di alimentare divisioni e di mettere in discussione la credibilità del sistema giudiziario. La questione ha acceso il confronto pubblico, mentre le opinioni si moltiplicano sui social e nei media.

Referendum sulla Giustizia: il Sottosegretario Mantovano Solleva Dubbi sui Toni della Magistratura. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha espresso preoccupazione per il tono del dibattito pubblico sul prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, segnalando come alcune posizioni particolarmente accese provengano da esponenti della magistratura. L'intervento, avvenuto durante un evento dedicato alla sicurezza, apre una riflessione sul ruolo della magistratura nel dibattito politico e sulla necessità di un confronto improntato al rispetto reciproco. La questione si inserisce in una campagna referendaria sempre più polarizzata, con implicazioni potenziali sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.