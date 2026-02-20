Giustizia 4.0 | l’AI analizza i processi il giudice decide

Il tribunale di Milano utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i documenti giudiziari e velocizzare le decisioni. Questa novità nasce dalla crescente richiesta di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza delle aule di giustizia. Gli algoritmi analizzano centinaia di pagine in pochi minuti, aiutando i giudici a individuare elementi chiave. La tecnologia, ancora in fase di sperimentazione, mira a supportare le sentenze senza sostituire il ruolo umano. Nei prossimi mesi, si attende una prima applicazione più estesa di questa soluzione.

Giustizia e Intelligenza Artificiale: Una Trasformazione in Atto. L’intelligenza artificiale sta rapidamente entrando a far parte del sistema giudiziario italiano, promettendo di ottimizzare i processi e supportare i magistrati. Questa evoluzione, però, solleva interrogativi cruciali sulla garanzia dei diritti, la sicurezza dei dati e il ruolo insostituibile del giudizio umano. Un recente confronto tra esperti, rappresentanti del Ministero della Giustizia e parlamentari ha evidenziato la necessità di una strategia nazionale per integrare l’AI in modo responsabile e trasparente. Una Digitalizzazione che Va Oltre la Semplice Efficienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

