Giudici pro Ong scatenati | raffica di sentenze

I giudici hanno deciso di annullare il fermo della Sea Watch 5, pochi giorni dopo aver condannato la Sea Watch 3 a un maxi risarcimento. La decisione arriva in un momento di tensione tra le organizzazioni non governative e le autorità italiane, che contestano le misure adottate contro le imbarcazioni. Il tribunale ha motivato la revoca con l’assenza di prove che dimostrino un pericolo reale. La vicenda si inserisce in un clima di scontro legale e politico sulle modalità di gestione delle imbarcazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

Dopo il maxi risarcimento disposto per Sea Watch 3, ieri è stato revocato il provvedimento di fermo della Sea Watch 5. Annullate anche le sanzioni comminate alla Geo Barents di Medici senza frontiere. Ignazio La Russa: «Su Carola Rackete una decisione abnorme». «Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri (l'altro ieri, ndr) il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel Mediterraneo centrale»: esulta così sui social la Ong Sea Watch, mai come in questi giorni sotto i riflettori della cronaca e al centro del dibattito politico sul referendum sulla giustizia, dopo la notizia del maxi risarcimento per il fermo di un'altra loro nave, la Sea Watch 3.