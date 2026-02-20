Giornata del personale sanitario Giuliano UGL | Mani sicure in un’Italia fragile Oggi celebriamo chi non arretra mai

Giuliano, rappresentante della UGL, afferma che la giornata dedicata al personale sanitario si svolge in un momento di grande fragilità per l’Italia. La causa principale è l’aumento delle pressioni sul sistema sanitario e la scarsità di risorse. La UGL Salute ringrazia gli operatori che, nonostante le difficoltà, continuano a offrire assistenza con dedizione e competenza. Oggi si riconosce il valore di chi lavora in prima linea, mantenendo mani sicure anche in situazioni complicate. La loro presenza è fondamentale per la salute del Paese.

Siete nelle mani sicure quando tutto diventa fragile": il ringraziamento della UGL Salute a chi ogni giorno garantisce cura, professionalità e umanità nel sistema sanitario. "In questa Giornata Nazionale dedicata al personale sanitario e sociosanitario, al personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato – dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute – desidero esprimere, a nome della nostra Federazione, la più profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono cura, professionalità e umanità nei nostri ospedali, nelle RSA, nei servizi territoriali, nelle strade e in ogni presidio di salute del Paese.