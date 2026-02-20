Giornalista ubriaca in diretta da Milano Cortina | il caso Danika Mason diventa virale e politico

Danika Mason, giornalista di Channel Nine, ha causato un incidente durante una diretta a Milano Cortina, quando si è mostrata visibilmente ubriaca. La scena ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori e ha sollevato molte critiche sui social media. La giornalista stava commentando i giochi olimpici quando ha perso il controllo e ha fatto commenti confusi. La sua performance ha attirato l’attenzione anche di politici e associazioni, che chiedono chiarimenti sulla gestione del personale in diretta. La vicenda continua a fare discutere online.

Danika Mason di Channel Nine nella bufera. Una diretta che doveva raccontare lo sport e si è trasformata in un caso mediatico internazionale. Una giornalista ubriaca a Milano Cortina durante un collegamento dalle Olimpiadi invernali? Il video fa il giro dei social, le polemiche esplodono e interviene perfino il primo ministro australiano. Protagonista della vicenda è Danika Mason, volto noto di Channel Nine e inviata sportiva, sorpresa in un cross televisivo con voce impastata, sguardo vitreo e frasi sconnesse. Il tutto in collegamento dal teatro delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giornalista ubriaca in diretta da Milano Cortina: il caso Danika Mason diventa virale (e politico) Leggi anche: Giornalista Danika Mason ubriaca in diretta tv alle Olimpiadi Milano Cortina, l'ammissione e le scuse Leggi anche: Milano-Cortina, l'inviata Danika Mason in onda da ubriaca: un caso internazionale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La giornalista australiana alle Olimpiadi va in diretta ubriaca. Poi le scuse: Non avrei dovuto bere; Giornalista Danika Mason ubriaca in diretta tv alle Olimpiadi Milano Cortina, l'ammissione e le scuse; Milano Cortina, giornalista va in onda ubriaca: l'imbarazzo e le scuse; La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: Ho sbagliato, non avrei dovuto bere. La giornalista australiana alle Olimpiadi va in diretta ubriaca. Poi le scuse: Non avrei dovuto bereDopo esser diventata argomento di discussione sui social, Danika Mason si è scusata e ha ammesso di aver bevuto un po' prima del collegamento in diretta ... gazzetta.it Giornalista Danika Mason ubriaca in diretta tv alle Olimpiadi Milano Cortina, l'ammissione e le scuseLa giornalista australiana Danika Mason ha ammesso di essere andata in onda ubriaca in un servizio dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... virgilio.it Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 20 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook