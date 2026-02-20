Giornalista australiana inviata alle Olimpiadi va in onda in diretta ubriaca | Ho sottovalutato la situazione | VIDEO

Durante un collegamento in diretta alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la giornalista australiana ha mostrato segni evidenti di aver bevuto troppo, ammettendo di aver sottovalutato la situazione. L’incidente ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno notato il suo comportamento disorientato e il linguaggio poco chiaro. La trasmissione è stata interrotta temporaneamente, mentre sui social circolano già numerosi commenti e meme. La sua performance ha sollevato dubbi sulla gestione delle emergenze tra i giornalisti sul campo.

Giornalista australiana va in onda in diretta ubriaca durante un collegamento per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È quanto accaduto su Channel 9 con il video che è immediatamente diventato virale sul web. Danika Mason, questo il nome della reporter, si trovava a Livigno, uno dei luoghi dove si svolgono i Giochi Olimpici, quando è iniziato il collegamento durante il quale è apparsa poco lucida. La giornalista stava parlando, con la voce impastata, del prezzo del caffè in Italia e ha aggiunto una frase sconnessa sulle “iguane”. Danika Mason, successivamente, si è scusata per l’accaduto ammettendo di aver bevuto un po’ prima della diretta: “Ho totalmente sottovalutato la situazione.🔗 Leggi su Tpi.it

