Giornale radio della mattina venerdì 20 novembre

20 feb 2026

Venerdì 20 novembre, un incidente stradale ha causato la chiusura di una strada principale nel centro di Milano. L’impatto tra due veicoli ha provocato disagi a centinaia di automobilisti e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. La polizia sta ricostruendo la dinamica e gestendo la viabilità. Nessuna vittima grave, ma alcune persone sono state portate in ospedale per controlli. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso, mentre si cerca di ripristinare la circolazione al più presto. I dettagli sulla situazione si conosceranno nelle prossime ore.

