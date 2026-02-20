Gioielleria Mariatti | sabato 21 febbraio 2026 giornata di solidarietà per rilanciare l’artigianato orafo

La gioielleria Mariatti, fondata nel 1919 in via Vanchiglia a Torino, organizza sabato 21 febbraio 2026 una giornata di solidarietà per sostenere l’artigianato orafo. La causa è il rilancio delle competenze tramandate da quattro generazioni, in un momento in cui il settore affronta difficoltà crescenti. Durante l’evento, i clienti potranno partecipare a workshop e acquistare pezzi unici realizzati dagli artigiani locali. La manifestazione mira a valorizzare il talento e la tradizione orafa della città, coinvolgendo anche giovani apprendisti.

Omaggi personalizzati fatti a mano in diretta, un libro e il racconto del progetto Casa&Bottega per riscoprire il valore del Made in Italy nel settore dei ‘preziosi’ Dal 1919 la gioielleria Mariatti, in via Vanchiglia 19 a Torino, si distingue per la fedeltà alla tradizione orafa e orologiaia di famiglia da 4 generazioni, e al contempo per il forte spirito innovativo e il carattere un po’ rock: nello store la professionalità orologiaia si sposa con la creatività e la costante ricerca nel campo della gioielleria, da quella tradizionale all'innovativo design artigianale e solidale. Per questo Mariatti ha aderito con entusiasmo alle proposte dello storico brand Rubinia, che per i suoi 40 anni, e i 25 della Linea Filodamore®, ha lanciato il progetto Casa&Bottega, finalizzato proprio a sostenere l’artigianato orafo italiano favorendo l’ingresso nella professione e l’avviamento al lavoro, di giovani e donne, intrecciando amore per la bellezza, il saper fare con le mani e il futuro delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Torinotoday.it

