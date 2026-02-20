Gilmour e il doppio play stuzzicano Conte così Politano rimarrebbe sulla fascia Corrmezz

Billy Gilmour, il centrocampista scozzese, ha attirato l’attenzione di Antonio Conte con il suo stile di gioco dinamico e la capacità di impostare le azioni. La sua presenza in campo potrebbe spostare Politano sulla fascia, creando più spazi in attacco. Gilmour, arrivato in prestito, ha già dimostrato di saper gestire il ritmo della partita e di contribuire alla fase offensiva. La scelta del tecnico potrebbe influenzare la disposizione della squadra nelle prossime partite. La decisione rimane ancora aperta.

Billy Gilmour. S'avanza la sua candidatura per domenica a Bergamo. Lo scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Giocherebbe in mediana con Lobotka vista la perdurante assenza di McTominay bloccato sempre da questa infiammazione al tendine. In questo modo, Politano tornerebbe sulla sua fascia. Ecco cosa scrive il Corrmezz: Conte non può affidarsi alla speranza, studia le soluzioni se il destino di McTominay non dovesse cambiare negli ultimi due allenamenti della settimana. Gilmour ha tanto lavoro in più nelle gambe e l'opzione del doppio play con Lobotka per alzare il livello di qualità e rapidità nel palleggio lo stuzzica.