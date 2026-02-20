Giletti vince la causa | influencer condannato 7000€ e lavori sociali

Massimo Giletti ha vinto una causa legale contro un influencer brasiliano, condannato a pagare 7.000 euro e a svolgere lavori sociali. L’uomo aveva diffuso insinuazioni offensive su di lui e su Corona, creando un clima di diffamazione. La sentenza rappresenta un segnale forte contro le parole diffamatorie sui social. L’influencer dovrà ora affrontare le conseguenze delle sue azioni e rispettare la condanna. La vicenda si è chiusa con una vittoria per il conduttore televisivo e la sua reputazione.

Il Brasiliano Condannato per Diffamazione: Al Centro della Vicenda, le Insinuazioni su Giletti e Corona. Roma, 20 febbraio 2026 – Massimiliano Minnocci, noto come il Brasiliano, è stato condannato dal Tribunale di Roma a sei mesi di lavori socialmente utili e al pagamento di settemila euro per diffamazione nei confronti del conduttore televisivo Massimo Giletti. La sentenza fa seguito a un video diffuso online nel 2021, in cui l’influencer sollevava dubbi sulla natura dei rapporti tra Giletti e Fabrizio Corona, insinuando possibili accordi illeciti. La vicenda ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione e i limiti della critica online.🔗 Leggi su Ameve.eu

