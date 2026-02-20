Giani | Il cubo nero? Figlio di padre incerto
Il sindaco di Firenze, Giani, ha commentato il progetto del nuovo edificio al posto del Teatro comunale, definendolo “figlio di padre incerto”. La costruzione, iniziata senza approvazioni chiare, ha coinvolto dieci imprese edili e generato polemiche tra residenti e amministratori. La procura ha aperto dodici indagini per verificare eventuali irregolarità nelle procedure. La vicenda continua a suscitare dubbi sulla trasparenza delle decisioni urbanistiche in città.
Saturnia (Grosseto), 20 febbraio 2026 – Il ' cubo nero’, l'edificio sorto al posto del Teatro comunale a Firenze e sulla cui nuova edificazione ci sono al momento 12 indagati dalla procura, “ è figlio di padre incerto. Nello spazio dove c'era il teatro, storico, c'è stata una rigenerazione urbana che non è venuta felice”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo a Saturnia (Grosseto) al Forum in Masseria 2026 dove lo ha intervistato Bruno Vespa. Eugenio Giani: "La vicenda del cubo nero? L'opera è figlia di padre incerto" “È evidente che a Firenze bisogna essere molto attenti e occorre che quando si autorizzano gli interventi poi vi sia la cura necessaria per poterli seguire" adeguatamente” ha detto ancora Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it
Il “Cubo nero” di Firenze: cantiere senza controlli per mesi. E gli uffici si scontranoA Firenze, il cantiere del “Cubo nero” è rimasto senza controlli per mesi.
Leggi anche: Chi è Carlo Gabriel Nero, il figlio di Franco Nero e Vanessa Redgrave e chi è sua moglie Jennifer WiltsieVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tutti contro Funaro sul cubo nero. Centrodestra e Palagi: Funaro venga in Consiglio, lei: I nobili vengano in periferia. Nervi tesi anche in Regione. La Firenze sui giornali di venerdì 13 febbraio.
Matteo Renzi e il ‘cubo nero’: Pugno in un occhio, responsabilità del soprintendenteÈ un cazzotto in un occhio. Farlo in bianco e nero è un’aggravante non solo estetica... Ma il punto non è il mio giudizio personale. Il fatto è che evidentemente non avevo torto quando chiedevo di ... lanazione.it
Il cubo nero a Firenze, dieci indagati convocati in procuraSviluppi - con oltre dieci inviti a comparire per altrettanti indagati - nell'inchiesta della procura di Firenze sul 'cubo nero', la costruzione con residenze d ... controradio.it
Post molto serio: Nella giornata in cui il Presidente della Regione Eugenio Giani dichiara che non può assicurare che ci saranno fondi Regionali per completare il restauro del Franchi un uccellino ci fa' sapere che i lavori sono praticamente fermi e che molte a - facebook.com facebook