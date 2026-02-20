Giani | Il cubo nero? Figlio di padre incerto

Il sindaco di Firenze, Giani, ha commentato il progetto del nuovo edificio al posto del Teatro comunale, definendolo “figlio di padre incerto”. La costruzione, iniziata senza approvazioni chiare, ha coinvolto dieci imprese edili e generato polemiche tra residenti e amministratori. La procura ha aperto dodici indagini per verificare eventuali irregolarità nelle procedure. La vicenda continua a suscitare dubbi sulla trasparenza delle decisioni urbanistiche in città.

Saturnia (Grosseto), 20 febbraio 2026 – Il ' cubo nero’, l'edificio sorto al posto del Teatro comunale a Firenze e sulla cui nuova edificazione ci sono al momento 12 indagati dalla procura, “ è figlio di padre incerto. Nello spazio dove c'era il teatro, storico, c'è stata una rigenerazione urbana che non è venuta felice”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo a Saturnia (Grosseto) al Forum in Masseria 2026 dove lo ha intervistato Bruno Vespa. Eugenio Giani: "La vicenda del cubo nero? L'opera è figlia di padre incerto" “È evidente che a Firenze bisogna essere molto attenti e occorre che quando si autorizzano gli interventi poi vi sia la cura necessaria per poterli seguire" adeguatamente” ha detto ancora Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it

Il “Cubo nero” di Firenze: cantiere senza controlli per mesi. E gli uffici si scontranoA Firenze, il cantiere del “Cubo nero” è rimasto senza controlli per mesi.

