giallo lombardo dialogo speciale fra tre scrittori

Tre scrittori lombardi hanno scatenato un acceso dibattito durante un evento letterario, a causa delle loro storie di mistero ambientate in Lombardia. Provenienti da diverse zone della regione, i tre autori sono noti per i loro romanzi che esplorano indagini criminali tra quartieri di Milano, le rive del lago di Como e il centro di Monza. La serata ha visto un confronto vivace tra le diverse prospettive narrative, attirando un pubblico appassionato di gialli e misteri italiani. La discussione si è conclusa con un dibattito acceso tra i partecipanti.

Tre giallisti, brianzoli d'origine o d'adozione, tra i più amati dal pubblico dei lettori. Tre autori che guideranno fra misteri e indagini, tra la Milano di quartiere, le sponde del lago di Como e la città di Monza. È quanto proporrà l'iniziativa dal titolo "Giallo lombardo", organizzata a Vedano da Comune e biblioteca civica per domenica alle 16.30 nella Sala della Cultura di via Italia. Sarà un incontro a tre voci, con gli scrittori che dialogheranno assieme alla bibliotecaria Laura Colombo. Protagonisti dell'evento saranno Rosa Teruzzi (foto), originaria di Villasanta, che con le sue inarrestabili "Miss Marple del Giambellino" fa ruotare attorno a quel quartiere milanese storie e misteri che coinvolgono tre generazioni di donne, tra memoria e quotidianità; Simone Cozzi, cresciuto a Vedano, che colloca i suoi romanzi tra Milano e Mandello del Lario, luoghi che fanno da sfondo alle investigazioni del Delegato Vittorio Ripamonti negli anni del fascismo; Marco Speciale, monzese d'adozione, che proprio nel capoluogo della Brianza colloca le vicende che vedono protagonista il vicequestore Caserta, trasferito al Nord dalla sua Benevento e che offre sguardi diversi su luoghi per molti familiari.

Cade dal tetto di un capannone abbandonato, giallo sul 19enne morto ad Alzano Lombardo: ferito un amicoNella notte ad Alzano Lombardo, un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone abbandonato.

Giallo ad Alzano Lombardo, ragazzo di 19 anni muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonatoUna tragedia si è consumata ad Alzano Lombardo, Bergamo, durante la notte tra sabato e domenica, quando un ragazzo di 19 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone abbandonato.

