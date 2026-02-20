Giacomel ritiro shock da primo nella mass start Ecco cosa ha avuto e come sta

Tommaso Giacomel si è sentito male durante la mass start e ha deciso di ritirarsi. La causa è stato un improvviso malore che lo ha colpito dopo il secondo poligono, quando era in testa alla gara. I medici lo hanno soccorso sul posto e ora sta ricevendo cure. La sua presenza in gara si interrompe bruscamente, lasciando i tifosi sorpresi. Giacomel ha mostrato segni di affaticamento e si sta riprendendo.

"La salute viene prima delle gare. Tommaso ha deciso di fermarsi, ha accusato un dolore al costato ed è corretto quello che ha fatto. Comunque dopo un minuto stava già meglio, è sceso con le proprie gambe al primo controllo medico qui dietro, adesso sta facendo altri accertamenti più in basso, comunque sta bene. C’è Andrea Zattoni (un altro allenatore azzurro, ndr) con lui, sta bene". Fabio Cianciana, allenatore di tiro della squadra maschile di biathlon, racconta evitando di generare altre ansie come si è passati da speranze di podio alla paura per lo stop improvviso di Giacomel, quando era in testa alla mass start 15 km, all’inizio del terzo giro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giacomel, ritiro shock da primo nella mass start. Ecco cosa ha avuto e come sta Leggi anche: Giacomel, che sfortuna: era primo nella mass start, poi il ritiro per un malore Leggi anche: Biathlon, Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi. Tommaso Giacomel costretto al ritiro: era in testa Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cosa è successo a Giacomel, costretto al ritiro improvviso mentre vinceva nel biathlon alle OlimpiadiGiacomel era in testa alla mass start di biathlon quando è stato costretto a ritirarsi: è scivolato al decimo posto sciando a fatica a causa di un problema ... fanpage.it Giacomel, che sfortuna: era primo nella mass start, poi il ritiro per un maloreL'azzurro, già argento nella staffetta mista, ha accusato problemi al fianco dopo un percorso perfetto ai poligoni ... ilfattoquotidiano.it SIAMO CON TE Il migliore dopo il secondo poligono, poi il ritiro. La mass start non va nel verso giusto, ma Giacomel dimostra ancora una volta il suo spessore agonistico. E torna a casa con un argento olimpico nella staffetta mista di biathlon. Sei un grand - facebook.com facebook Cosa è successo a Tommaso Giacomel In testa dopo 2 poligoni, poi rallentamento e ritiro - x.com