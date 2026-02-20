getta acqua calda e ferisce il proprietario di casa poi fugge

Un uomo ha versato acqua calda addosso al proprietario di casa in via Torrazze, ferendolo e costringendolo a ricoverarsi in ospedale. La scena si è svolta questa mattina, quando il proprietario stava entrando nella sua abitazione. L’aggressore è scappato subito dopo, lasciando il proprietario dolorante sul posto. I carabinieri stanno cercando l’uomo e stanno raccogliendo testimonianze per capire il motivo dell’aggressione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti.

BRUSAPORTO. In via Torrazze, il padrone dell’immobile portato in ospedale. Ricerche in corso dei carabinieri. Momenti di forte tensione intorno alle 12,30 di giovedì 19 febbraio a Brusaporto, in via Torrazze, dove una lite tra il proprietario di una casa e un inquilino è degenerata in un episodio di violenza che ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe scoppiato all’interno di un condominio per futili motivi, ancora in fase di accertamento. Nel corso della discussione, un inquilino nordafricano avrebbe afferrato una pentola contenente acqua bollente, lanciandone il contenuto contro il proprietario dell’immobile, 38 anni, che è stato colpito riportando ustioni di primo grado.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

