Getafe-Siviglia domenica 22 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Azulones meritano fiducia

Il Getafe ha ottenuto due vittorie decisive contro avversari diretti, cambiando così la sua posizione in classifica. La squadra di Bordalas ha reagito dopo settimane difficili, grazie a prestazioni più concrete e a una maggiore determinazione. Questi risultati hanno ridato fiducia al gruppo, che ora spera di continuare su questa strada. La partita contro lo Siviglia domenica alle 14:00 rappresenta un nuovo passo importante in questa fase.

Fino a poche settimane fa la situazione del Getafe era molto complessa e si stavano addensando nubi pericolose intorno al gruppo di Bordalas: evidentemente però questo allenatore ha 7 vite perchè con due vittorie inattese e fondamentali, è riuscito a cambiare totalmente la dinamica che stava vivendo. In due giornate, infatti, ha battuto prima l’Alaves. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

