Getafe-Siviglia domenica 22 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Andalusi ospiti al Coliseum

Il Getafe ha vinto contro lo Siviglia domenica 22 febbraio 2026 al Coliseum, dopo settimane difficili segnate da molte sconfitte. La causa di questa svolta si deve alle due vittorie inaspettate, che hanno ridato fiducia alla squadra di Bordalas. Fino a poco tempo fa, le difficoltà sembravano insormontabili e il rischio di retrocessione era concreto. Ora, con questa serie di risultati positivi, il club si avvicina alla partita con maggiore determinazione. L'incontro si preannuncia decisivo per il proseguo della stagione.

Fino a poche settimane fa la situazione del Getafe era molto complessa e si stavano addensando nubi pericolose intorno al gruppo di Bordalas: evidentemente però questo allenatore ha 7 vite perchè con due vittorie inattese e fondamentali, è riuscito a cambiare totalmente la dinamica che stava vivendo. In due giornate, infatti, ha battuto prima l’Alaves. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

