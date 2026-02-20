Gestione illecita di rifiuti sei arresti | le fasi dell' operazione dei carabinieri

I carabinieri del Noe di Lecce hanno smantellato un’organizzazione criminale che gestiva illegalmente rifiuti speciali e pericolosi. L’indagine è partita dopo numerose segnalazioni di discariche abusive in diverse zone della provincia. Durante le operazioni, sono stati individuati depositi clandestini e mezzi utilizzati per trasportare materiali tossici senza autorizzazione. L’azione ha portato all’arresto di sei persone coinvolte nel traffico illecito e alla scoperta di un giro di rifiuti che attraversava i confini nazionali. La lotta all’illegalità continua senza sosta.

I militari del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIip di Lecce su richiesta della Dda locale Un vasto sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di rifiuti è stato smantellato all'alba di oggi, 20 febbraio 2026, dai carabinieri del Noe di Lecce. L'operazione ha interessato le province di Brindisi, Bari, Salerno e la città di Sofia, in Bulgaria. I militari del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIip di Lecce su richiesta della Dda locale.