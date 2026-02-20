Germania offline | Asus e Acer bloccano i siti per una guerra brevetti

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Asus e Acer hanno deciso di bloccare temporaneamente alcuni loro siti in Germania, a causa di una disputa legale sui brevetti. La causa principale riguarda un conflitto sui diritti di proprietà intellettuale che coinvolge i due marchi. Per tutelarsi, le aziende hanno scelto di interrompere l'accesso ai portali, colpendo anche servizi di assistenza e supporto tecnico. La decisione ha generato disagi tra gli utenti che cercano assistenza online. La situazione resta ancora in evoluzione.

Germania Digitale Sotto Assedio: Asus e Acer Bloccano i Siti Web a Causa di una Disputa sui Brevetti. La Germania si ritrova a fare i conti con una situazione inedita: i siti web dei colossi dell’informatica Asus e Acer sono inaccessibili nel paese, a seguito di un’ordinanza di un tribunale tedesco che fa capo a una controversia sui brevetti del codec HEVC. Migliaia di utenti sono ora impossibilitati ad accedere a driver, aggiornamenti e supporto tecnico, sollevando interrogativi sulla gestione delle proprietà intellettuali e sull’impatto sulle libertà digitali. La Radice del Problema: Il Codec HEVC e la Battaglia per le Royalties.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Germania blocca vendite Asus e Acer: contenzioso brevetti HEVC/H.265 con Nokia, rischio impatto su prezzi e offerta.

Leggi anche: Bayer fa causa a Pfizer, Moderna e Biontech: la "guerra" sui brevetti del vaccino anti-covid

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nokia ottiene lo stop delle vendite di PC ASUS e Acer in Germania; Acer e ASUS bannate in Germania per violazione brevetti Nokia; PC ASUS e Acer vietati in Germania: il tribunale dà ragione a Nokia.

germania offline asus eASUS e Acer: dopo lo stop alle vendite in Germania, vanno offline i siti di supportoLo stop alle vendite di Acer e ASUS in Germania, arrivato in seguito alla vittoria legale di Nokia, sta cominciando ad avere conseguenze anche sulla capacità delle due aziende di offrire supporto ai ... hdblog.it

germania offline asus eASUS e Acer fermate in Germania: Nokia blocca le vendite per una disputa sui brevetti videoIl mercato tedesco dei PC si trova improvvisamente davanti a uno scenario inatteso. Una sentenza del tribunale regionale di Monaco ha imposto lo stop alle vendi ... tecnoandroid.it