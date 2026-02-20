Germania offline | Asus e Acer bloccano i siti per una guerra brevetti

Asus e Acer hanno deciso di bloccare temporaneamente alcuni loro siti in Germania, a causa di una disputa legale sui brevetti. La causa principale riguarda un conflitto sui diritti di proprietà intellettuale che coinvolge i due marchi. Per tutelarsi, le aziende hanno scelto di interrompere l'accesso ai portali, colpendo anche servizi di assistenza e supporto tecnico. La decisione ha generato disagi tra gli utenti che cercano assistenza online. La situazione resta ancora in evoluzione.

Germania Digitale Sotto Assedio: Asus e Acer Bloccano i Siti Web a Causa di una Disputa sui Brevetti. La Germania si ritrova a fare i conti con una situazione inedita: i siti web dei colossi dell’informatica Asus e Acer sono inaccessibili nel paese, a seguito di un’ordinanza di un tribunale tedesco che fa capo a una controversia sui brevetti del codec HEVC. Migliaia di utenti sono ora impossibilitati ad accedere a driver, aggiornamenti e supporto tecnico, sollevando interrogativi sulla gestione delle proprietà intellettuali e sull’impatto sulle libertà digitali. La Radice del Problema: Il Codec HEVC e la Battaglia per le Royalties.🔗 Leggi su Ameve.eu

