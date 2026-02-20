Gerenzano dipendenti del Comune in stato d’agitazione

I dipendenti del Comune di Gerenzano hanno deciso di mettere in agitazione, dopo un’assemblea in cui hanno espresso preoccupazione per le condizioni di lavoro e i tagli alle risorse. La protesta riguarda soprattutto l’aumento dei carichi di lavoro e il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni. Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp dei Laghi, Uil Fpl Va, Csa Ral e Rsu Uil Fpl hanno formalizzato la loro posizione. La protesta continua fino a nuove risposte.

