Gerenzano dipendenti del Comune in stato d’agitazione

I dipendenti del Comune di Gerenzano hanno deciso di avviare lo stato di agitazione dopo un’assemblea generale. La causa principale riguarda le condizioni di lavoro e la mancanza di risposte alle richieste del personale. Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp dei Laghi, Uil Fpl Va, Csa Ral e Rsu Uil Fpl hanno formalizzato la decisione. I lavoratori chiedono un confronto diretto con l’amministrazione comunale. La situazione rimane in attesa di sviluppi.

© Ilnotiziario.net - Gerenzano, dipendenti del Comune in stato d’agitazione

