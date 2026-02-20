Genova allerta crolli | 50 sfollati in 24 ore muri cedono indagini

A Genova, due muri si sono improvvisamente sgretolati in due giorni, causando l’evacuazione di 50 persone. La causa è ancora da accertare, ma l’evento ha portato all’emissione di un’allerta crolli in tutta la città. Le autorità stanno indagando sulle condizioni di stabilità di alcune zone, mentre i residenti si chiedono quanto possa durare questa situazione. La paura di nuovi incidenti cresce tra i cittadini.

Genova, paura per i crolli: due muri cedono in 24 ore, allerta per la città. Genova è scossa da due crolli di muraglioni avvenuti in altrettanti giorni, sollevando preoccupazioni sulla stabilità del territorio e sulla sicurezza delle infrastrutture urbane. I cedimenti, verificatisi in via Caffaro e via Napoli, non hanno fortunatamente causato feriti, ma hanno portato all’evacuazione di circa 50 residenti e all’intensificazione dei controlli da parte delle autorità. Cronaca di un’emergenza: il crollo in via Caffaro. L’ultimo incidente si è verificato oggi in via Caffaro, nel quartiere di Castelletto, in corrispondenza di passo Barsanti.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Nuovi crolli a Niscemi, porzioni di case cedono ancora rendendo visibili gli interni – Video Leggi anche: Niscemi, crolli vicino alla biblioteca. Oltre 1600 gli sfollati Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Frana muraglione a Genova: a rischio un intero palazzo, evacuate oltre 50 personeAncora un frana legata al maltempo. A Genova, in seguito alle forti piogge, poco prima di mezzanotte, è crollato un muro di contenimento fra l'ex caserma Gavoglio e via Napoli nel quartiere Lagaccio. inmeteo.net Diversi disagi a Genova, mentre nell'entroterra è stata diramata allerta gialla per neve: gli aggiornamenti - facebook.com facebook Allerta neve e vento: giovedì mattina rischio disagi tra fondovalle e autostrade nell'entroterra di Genova e Savona x.com