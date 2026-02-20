Genoa-Torino domenica 22 febbraio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Genoa e Torino si sfidano domenica 22 febbraio 2026 alle 12:30, in un match che può influenzare la corsa salvezza di entrambe le squadre. La causa di questa partita è la posizione in classifica, che rende ogni punto fondamentale. I giocatori cercano di mettere in campo tutta la determinazione possibile per conquistare i tre punti. I tifosi aspettano con ansia questa sfida, che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione.

Genoa e Torino si affrontano nel lunch match domenicale per la 26esima giornata di Serie A e si tratta di una sfida abbastanza delicata per via della classifica di entrambe. Il Grifone ha 24 punti ed è solo a +3 sulla zona retrocessione, il che impone un risultato positivo. I liguri arrivano da un pari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Genoa-Torino (domenica 22 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl Genoa e il Torino si sfidano domenica alle 12:30, determinati a migliorare la loro posizione in classifica.

Genoa-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheIl Genoa alterna solidità e scosse: cinque punti nelle ultime cinque e due 0-0 utili a rimettere in linea la fase difensiva. Il Torino vive alti e bassi: pesante il recente ko di Como, ma non manca la ... sport.virgilio.it

Serie A, Genoa-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tvGranata attesi dal Genoa nel lunch match: numeri, precedenti e chiavi tattiche di una sfida che pesa nella corsa salvezza ... torinotoday.it

Genoa-Torino: Ferraris Infuocato. Il dato sugli spettatori Genoa-Torino promette scintille al Ferraris: sold out con 32.000 tifosi. Per i granata una difficoltà in più. La partita tra Genoa e Torino, in programma domani 22 febbraio 2026 alle 12:30 allo Stadio L - facebook.com facebook