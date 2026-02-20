Genoa-Torino domenica 22 febbraio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Il match tra Genoa e Torino, in programma domenica 22 febbraio alle 12:30, nasce dalla necessità di punti di entrambe le squadre in classifica. Il Genoa cerca di uscire dalla zona retrocessione, mentre il Torino punta a consolidare la posizione europea. La partita si svolgerà allo stadio Luigi Ferraris, dove i tifosi attendono una prestazione intensa. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere i tre punti, considerando le recenti difficoltà in campionato. La sfida promette emozioni e colpi di scena.
Genoa e Torino si affrontano nel lunch match domenicale per la 26esima giornata di Serie A e si tratta di una sfida abbastanza delicata per via della classifica di entrambe. Il Grifone ha 24 punti ed è solo a +3 sulla zona retrocessione, il che impone un risultato positivo. I liguri arrivano da un pari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti discussi: Genoa-Torino: probabili formazioni e statistiche; Genoa e Torino, i precedenti; Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Genoa - Torino: campionato di serie A Enilive allo Stadio Luigi Ferraris.
