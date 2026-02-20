Generazioni al Centro – Incontri che uniscono | al Pegaso nasce un percorso di dialogo tra giovani e tradizione

Il Centro Commerciale Pegaso di Pagani ha avviato il progetto “Generazioni al Centro – Incontri che uniscono”, un percorso che mira a rafforzare i legami tra giovani e anziani. L’iniziativa prevede incontri settimanali nei locali del centro, dove si condividono ricette di famiglia e storie di vita. Questa proposta coinvolge decine di partecipanti e si svolge davanti alle vetrine del centro, attirando l’attenzione dei passanti e creando un ponte tra passato e presente.

Entra nel vivo il progetto promosso dal Centro Commerciale Pegaso di Pagani “Generazioni al Centro – Incontri che uniscono”: un’iniziativa dedicata allo scambio intergenerazionale e alla valorizzazione delle tradizioni locali. L’evento, realizzato con la partecipazione dell’associazione Il Cammino delle Tradizioni, con il patrocinio del Comune di Pagani e promosso dal Forum dei Giovani Pagani, nasce con l’obiettivo di creare un dialogo costruttivo tra giovani e generazioni più esperte, favorendo la condivisione di saperi, esperienze e percorsi creativi. Per dieci giorni, fino al 28 febbraio, il programma proporrà attività culturali, laboratori artigianali, momenti musicali, percorsi espositivi creando un dialogo tra le generazioni che metteranno al centro la storia e le tradizioni del territorio paganese e l’utilizzo delle nuove tecnologie.🔗 Leggi su Salernotoday.it Dialogo tra generazioni: progetti che uniscono anziani e giovaniA Macerata, in una scuola superiore, si sta creando un ponte tra generazioni diverse. Leggi anche: L’Ai e la sostenibilità al centro del dialogo tra giovani e imprese Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Piano delle Politiche Giovanili, quattro incontri tematici dedicati ai giovani / Notizie / Novità / Homepage; Sirone: incontri sulle nuove generazioni e i loro talenti; Dialogo, conflitti e bene comune. Ciclo di incontri ad Unimc; Arti performative per le nuove generazioni, al via Focus on Kids. Sirone: incontri sulle nuove generazioni e i loro talentiLa biblioteca di Sirone avvia una nuova rassegna dedicata alle nuove generazioni. Il ciclo di incontri, dal titolo ''Giovani talenti ... casateonline.it Dialogo tra culture, religioni e generazioni al centro del World Meeting on Human FraternityIl 12 e 13 settembre Roma ospiterà la terza edizione del World Meeting on Human Fraternity 2025, evento promosso dalla Basilica di San Pietro e dedicato al dialogo tra culture, religioni e generazioni ... primaonline.it Accompagnare le nuove generazioni nelle loro scelte significa offrire strumenti concreti. Il Centro Nazionale Orientamento prepara i ragazzi affrontare le sfide del futuro, offrendo occasioni concrete di crescita, conoscenza e consapevolezza. Ecco il pr - facebook.com facebook