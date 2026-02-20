Gemini 3.1 Pro | AI raddoppia la logica +77,1% nei test complessi
Google ha presentato Gemini 3.1 Pro, un nuovo modello di intelligenza artificiale che raddoppia la capacità logica rispetto alle versioni precedenti. La novità si traduce in un miglioramento del 77,1% nei test complessi di ragionamento. L’azienda ha investito risorse significative per sviluppare questa tecnologia, puntando a risolvere problemi sempre più complicati. La versione aggiornata mira a offrire risposte più precise e affidabili, anche in situazioni delicate. La presentazione di Gemini 3.1 Pro segna un passo importante nel campo dell’AI.
Gemini 3.1 Pro: Google alza l’asticella dell’intelligenza artificiale con un nuovo modello di ragionamento. Google ha presentato Gemini 3.1 Pro, un aggiornamento significativo del suo modello di intelligenza artificiale che promette di migliorare notevolmente le capacità di ragionamento e deduzione. Il lancio, avvenuto il 20 febbraio 2026, si inserisce in una strategia di sviluppo rapido e continuo, con precedenti aggiornamenti rilasciati a novembre e dicembre dell’anno scorso. Questo nuovo modello mira a risolvere compiti complessi, aprendo nuove prospettive in diversi settori. Un salto di qualità nel ragionamento logico.🔗 Leggi su Ameve.eu
