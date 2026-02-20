Gelo e lavoro | -12°C muore vigilante a Cortina indagata

A causa delle temperature estremamente basse di -12°C, un vigilante di 55 anni ha perso la vita a Cortina d’Ampezzo. Pietro Zantonini era in servizio in un cantiere quando si è sentito male e si è accasciato. La società per cui lavorava è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La tragedia ha suscitato molte domande sulle condizioni di lavoro in condizioni climatiche estreme. La magistratura prosegue le indagini per chiarire l’accaduto.

Cortina, un vigilante muore nel gelo: indagata la società per omicidio colposo. Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è deceduto a causa di un probabile arresto cardiaco mentre era in servizio in un cantiere di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Il titolare della società di vigilanza per cui lavorava, Michele Grassi, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, con l'accusa di non aver adeguatamente tutelato la salute dei propri dipendenti in condizioni climatiche estreme. La vicenda, avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sulle responsabilità delle aziende.