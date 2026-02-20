Gbfoto Andrea sotto choc domina ancora

Il volto sconvolto di Andrea, scattato subito dopo il suo rilascio, fa ancora il giro dei media britannici. La causa è il suo coinvolgimento nei rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di traffico di minori e pedofilia, che ha portato all’arresto e alla detenzione temporanea dell’ex principe. La foto, che mostra un’espressione di shock, viene condivisa come prova delle tensioni vissute dal duca di York. La stampa britannica segue attentamente ogni dettaglio sulla sua vicenda giudiziaria.

15.35 E' l'immagine del viso dell'ex principe Andrea con l'espressione stravolta dopo il rilascio ieri al fermo di 12 ore per le relazioni col defunto finanziere pedofilo americano Epstein, a dominare tutte le prime pagine dei giornali Gb. L'arresto del terzogenito di Elisabetta è ancora un evento sismico storico. Le indagini potrebbero far emergere dettagli sulle coperture garantite in passato dalla famiglia reale.Imbarazzi che,secondo qualcuno, potrebbero suggerire a re Carlo un passo indietro a favore di William, inflessibile su Andrea.