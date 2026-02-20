Gaza e Iran | Trump crea il Board of Peace nuova svolta

Il presidente Trump ha istituito il “Board of Peace” per rispondere alla crisi tra Gaza e Iran. La decisione deriva dal tentativo di bilanciare i aiuti umanitari a Gaza con la pressione su Teheran, accusata di sostenere gruppi armati. Il nuovo organismo mira a coordinare le risposte internazionali e a promuovere una stabilità duratura nella regione. L’iniziativa arriva in un momento di tensioni crescenti e di tentativi di mediazione da parte degli Stati Uniti. Il “Board of Peace” avrà il compito di monitorare gli sviluppi e proporre soluzioni concrete.

Trump Lancia il "Board of Peace": Un Nuovo Equilibrio tra Aiuti a Gaza e Pressioni su Teheran. Washington, 20 febbraio 2026 – L'amministrazione statunitense ha inaugurato ieri un nuovo organismo internazionale, il "Board of Peace", con l'obiettivo di affrontare le sfide globali, a partire dalla crisi mediorientale. L'iniziativa, presentata dal Presidente, bilancia l'impegno per significativi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza con un avvertimento diretto all'Iran, delineando un approccio che solleva interrogativi sul futuro della diplomazia internazionale e sul ruolo delle Nazioni Unite.