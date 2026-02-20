Gaspari | Fino a mercoledì viviamo per una sola partita - Milano-Scandicci

Gaspari ha dichiarato che fino a mercoledì si concentrano su una sola partita. La squadra di Milano affronta Scandicci nell’ultima giornata di regular season di Serie A1. La partita si gioca in un palazzetto pieno di tifosi appassionati, pronti a sostenere le loro squadre fino all’ultimo punto. Entrambe le formazioni vogliono chiudere bene questa fase, per prepararsi agli ultimi impegni della stagione. La gara promette di essere molto combattuta e ricca di emozioni.

La sfida che chiude la regular season di Serie A1 mette di fronte Savino Del Bene Scandicci e Milano in una cornice di alta competizione, con l’attenzione rivolta anche al percorso europeo. Dopo la sconfitta per 3-1 rimediata nell’andata dei play-off di CEV Champions League contro Igor Gorgonzola Novara, la squadra guidata da Marco Gaspari è pronta a tornare in campo, sabato 21 febbraio alle 20:30, all’Allianz Cloud, per affrontare Numia Vero Volley Milano. L’incontro, pur non avendo rilievo in chiave classifica, rappresenta un passaggio utile per affinare le scelte tecniche e prepararsi al ritorno con Novara.🔗 Leggi su Mondosport24.com

