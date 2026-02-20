Garlasco e i dubbi sullo scontrino di Sempio un familiare avrebbe detto che non sarebbe stato lui a stamparlo

Un familiare di Sempio ha dichiarato che lui non avrebbe stampato lo scontrino del parcheggio di Vigevano il giorno del delitto di Garlasco. La sua testimonianza mette in discussione la versione ufficiale, secondo cui il documento sarebbe stato ottenuto da lui. Le forze dell’ordine stanno verificando se lo scontrino sia autentico o manipolato. La domanda principale riguarda chi abbia effettivamente ritirato quel documento, elemento chiave per ricostruire gli eventi di quella giornata. La vicenda continua a suscitare incertezze sull’intera ricostruzione.

Spuntano nuovi dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio risalente al giorno del delitto di Garlasco. Un familiare del ragazzo indagato avrebbe detto che non sarebbe stato lui a ritirarlo dal parchimetro del parcheggio di Vigevano, come invece sostenuto da Sempio. Il suo avvocato Liborio Cataliotti ha commentato ironicamente: "Allora tremiamo.". In un articolo pubblicato sull'edizione di venerdì 20 febbraio de La Provincia Pavese si ipotizza che a ritirare dal parchimetro il famoso scontrino consegnato da Andrea Sempio ai carabinieri nel 2018 (un anno dopo l'omicidio di Chiara Poggi) non sarebbe stato il ragazzo attualmente indagato nel caso del delitto di Garlasco.