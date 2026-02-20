Garibaldi pioniere dell’animalismo A Caprera la seconda vita del generale

Garibaldi, famoso per aver unificato l’Italia, ha dedicato la sua seconda vita alla tutela degli animali a Caprera. La causa è la passione per la natura e il rispetto per tutte le creature. Qui, il generale ha trasformato il suo quotidiano in un impegno diretto: si prende cura di animali feriti, pianta alberi e si immerge nel silenzio delle foreste. La sua presenza sul’isola si percepisce ovunque, tra i sentieri e le zone protette, dove la natura riprende il sopravvento.

Il tuffo nella natura è totale. Parlare il linguaggio muto delle piante e proteggere bipedi e quadrupedi è il Vangelo laico di questo nizzardo che sembra nato con una sola missione: riunire in un unico organismo tutto ciò che gli sta intorno. Si tratti di uomini, di animali o vegetali. La parola "guerra", dal militare che negli ultimi anni trasformerà Caprera nella capitale dei pacifisti, è bandita. Si rende necessaria solo per ottenere l'obiettivo finale: "L'armonia dei popoli". Naturalmente c'è qualcosa di utopico in questi propositi, che fanno di Garibaldi un ingenuo visionario quanto si vuole, eppure coerente con il suo istinto.