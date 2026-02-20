Garcia e Barrios rispettano il peso per il titolo dei welter

Garcia e Barrios hanno rispettato il limite di peso per la sfida del titolo welter WBC. La pesata ufficiale si è svolta ieri, davanti agli occhi degli addetti ai lavori, e i due pugili sono risultati conformi alle regole. La tensione cresce in vista dell’incontro di questa sera, quando si svolgerà il match che potrebbe decidere il futuro di entrambe le carriere. Ora si aspetta solo il via alla sfida tra i due atleti.

Nell'ottica di una sfida molto attesa per il titolo welter della WBC, la pesata ufficiale ha definito i limiti e le condizioni per lo scontro tra due contendenti con ruoli diversi nel panorama pugilistico. La manifestazione si è svolta a Las Vegas, dove entrambi i atleti si sono presentati senza apparenti difficoltà, confermando l'andamento della serata e l'impegno reciproco verso l'incontro in programma nel fine settimana. Barrios è sceso al limite di 147 pounds, mentre Garcia ha segnato 146,5 pounds. Nessuna complicazione evidente sul bilico dei pesi, segno che l'incontro resta in programma e che la cintura WBC welter resta in palio.