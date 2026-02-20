Gara di storie e poesie a Villa Dora per i ragazzi della scuola media

Martedì, a Villa Dora, si è svolta una gara di storie e poesie tra gli studenti delle scuole medie. La competizione è stata organizzata per stimolare la creatività dei ragazzi e far emergere le loro capacità narrative. Oltre ai premi, i partecipanti hanno potuto condividere i propri scritti davanti a un pubblico di amici e insegnanti. Durante l’evento, molti giovani hanno letto i loro testi, mostrando entusiasmo e sicurezza. La giornata si è conclusa con un grande applauso per tutti i partecipanti.

Hai una storia che aspetta solo di essere raccontata? Vuoi scoprire i trucchi per scrivere racconti e poesie che incantano? Allora non perderti. L' invito è di Mythlab, Gara di Storie e Poesie - Laboratorio di scrittura creativa per ragazzie delle scuole medie, per mercoledì 25 febbraio e 4 marzo, dalle 16.00 alle 17.30 a San Giorgio di Nogaro - Villa Dora (Centro di Aggregazione SpassaTempo). Collaborerà la dottoressa Serena Fogolini, referente dello Sportel associât pe lenghe furlane. Per informazioni e prenotazioni: CAG SpassaTempo 335 6683513 (Sara), gara di storie e poesie. Hanno collaborato per l' organizzazione, il Comune di San Giorgio di Nogaro, l'Associazione Spassa tempo, la Cooperativa Itaca e la Società Filologica Friulana.