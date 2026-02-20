Gallura dice NO | sindacati e associazioni contro la riforma giustizia

In Gallura, i sindacati e le associazioni si oppongono alla riforma della giustizia proposta dal governo, accusando di penalizzare i cittadini e ostacolare il lavoro dei tribunali. La causa principale deriva dalle modifiche alle procedure giudiziarie e ai tempi dei processi, che preoccupano legali e lavoratori. Per questo motivo, è nato un comitato che invita alla mobilitazione contro il referendum. Il movimento si impegna a sensibilizzare la comunità locale e a raccogliere firme per sostenere il No. La campagna si intensifica nelle piazze della zona.

Gallura si schiera: nasce il comitato per il No al referendum sulla giustizia. Un movimento di opposizione alla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio ha preso forma in Gallura, con la costituzione di un comitato provinciale. L'obiettivo è informare i cittadini in vista del referendum del 22 e 23 marzo, sollevando preoccupazioni sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Un fronte organizzato contro la riforma. La nascita del comitato in Gallura rappresenta una risposta strutturata alla consultazione referendaria. La riforma in discussione introduce modifiche significative all'ordinamento giudiziario, tra cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un punto centrale del dibattito.