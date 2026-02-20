Galliani svela il colpo mancato della Juventus | Ecco come dimostrammo la nostra presenza al tavolo
Adriano Galliani ha rivelato che la Juventus perse un’opportunità importante nel calciomercato degli anni ’80. Secondo lui, il club torinese non riuscì a convincere un giocatore chiave a trasferirsi, nonostante le offerte sul tavolo. Galliani ha spiegato come il Milan riuscì a mantenere la sua posizione di forza, dimostrando con azioni concrete la presenza nel mercato. Ricorda anche un incontro decisivo in una stanza d’albergo, dove furono messe le basi per il trasferimento di un attaccante che poi divenne simbolo del club.
un anello cruciale nel calciomercato degli anni ’80, raccontato attraverso i retroscena di chi ha guidato le operazioni d’ingaggio in casa milan. questa narrazione evidenzia come una mossa mirata possa trasformare una squadra e aprire una stagione epocale, senza ricadere in commenti personali o supposizioni non confermate. nel 1986 la serie a era dominata da due pretendenti: la juventus guidata dall’eleganza di michel platini e il napoli trainato dallo straordinario talento di diego maradona. il milan, guidato dal neo-presidente silvio berlusconi, intendeva inviare subito un segnale di potenza.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla Juventus: «Così dimostrammo che al tavolo c’eravamo anche noi». Retroscena che non ti aspetti!
Leggi anche: Guarin svela il retroscena sul mancato trasferimento alla Juventus: «Volevo restare all’Inter, ma lui spingeva perché andassi»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Galliani: Il mio primo colpo di mercato? Donadoni soffiato alla JuveIntervistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, parla del suo primo colpo di mercato per i rossoneri, Roberto Donadoni, soffiato alla ... tuttojuve.com
La vicepresidente di BYD ha detto la sua in merito all'Europa, che sarà un campo di prova definitivo per il successo del marchio. https://auto.everyeye.it/notizie/byd-svela-piani-europa-trionfare-significa-trionfare-ovunque-860319.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook