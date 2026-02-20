Galliani svela il colpo mancato della Juventus | Ecco come dimostrammo la nostra presenza al tavolo

Adriano Galliani ha rivelato che la Juventus perse un’opportunità importante nel calciomercato degli anni ’80. Secondo lui, il club torinese non riuscì a convincere un giocatore chiave a trasferirsi, nonostante le offerte sul tavolo. Galliani ha spiegato come il Milan riuscì a mantenere la sua posizione di forza, dimostrando con azioni concrete la presenza nel mercato. Ricorda anche un incontro decisivo in una stanza d’albergo, dove furono messe le basi per il trasferimento di un attaccante che poi divenne simbolo del club.