Galaxy wearables app si rinnova con un look e toglie il supporto ai dispositivi vecchi

La app Galaxy Wearables si aggiorna, eliminando il supporto ai dispositivi più vecchi. Samsung ha deciso di rinnovare l’interfaccia per semplificare l’uso e migliorare la gestione delle funzioni. L’aggiornamento introduce un look più moderno e alcune novità software, come nuove opzioni di personalizzazione. Tuttavia, molti utenti con modelli datati non potranno più sincronizzare i loro dispositivi. La scelta di Samsung riguarda principalmente la stabilità e la sicurezza, lasciando dietro di sé dispositivi ormai obsoleti. La compatibilità si concentra ora sui modelli più recenti.

l'aggiornamento in questione mette al centro l'esperienza utente sui dispositivi indossabili samsung, offrendo miglioramenti software e nuove compatibilità. attraverso una distribuzione mirata, l'ecosistema wearables viene allineato a una versione più recente dell'interfaccia One UI, con particolare attenzione all'efficienza, alla gestione delle notifiche e alla gestione di accessori audio. l'aggiornamento promette una sinergia tra app Galaxy Wearable e l'interfaccia di sistema, aumentando la coerenza tra gestione del dispositivo e funzionalità disponibili.