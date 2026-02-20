Galaxy s26 potrebbe introdurre una riduzione del rumore intelligente per foto più pulite
Galaxy S26 potrebbe migliorare le foto con una nuova funzione di riduzione del rumore intelligente. La causa di questa innovazione risiede nelle recenti indiscrezioni che anticipano un aggiornamento software capace di eliminare il disturbo visivo nelle immagini. Si pensa che il nuovo algoritmo possa rendere le foto più nitide e chiare, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa novità potrebbe essere disponibile già nei primi modelli della serie.
questo articolo esamina le indiscrezioni sulla serie galaxy s26, concentrandosi su un potenziamento dell’elaborazione fotografica con particolare riguardo a un nuovo algoritmo di riduzione del rumore che, secondo le voci, potrebbe valorizzare la qualità delle immagini senza richiedere cambiamenti sostanziali all’hardware. l’obiettivo è migliorare la resa dei cieli e dei gradienti cromatici, offrendo scatti più puliti e naturali grazie a una gestione avanzata del rumore. galaxy s26: nuovo algoritmo di riduzione del rumore. secondo le indiscrezioni, samsung non prevede rivoluzioni hardware della fotocamera, ma introdurrà un algoritmo di processamento aggiornato per la riduzione del rumore.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Leggi anche: Galaxy S26: Foto rivoluzionaria, algoritmo AI riduce il rumore
Leggi anche: Galaxy s26 e galaxy s26 plus colori trapelati nei render più pulitiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I futuri MacBook dovrebbero essere dotati della tecnologia Privacy Display entro il 2029; Una gradita svolta per Galaxy S26 e Galaxy S26+, mentre Samsung stuzzica sulle funzioni smart; Nuova funzione di Galaxy S26 Ultra stravolge il concetto di privacy; Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe risolvere i problemi termici del Gen 5.
Galaxy S26 Ultra introduce il Privacy Display: lo schermo diventa invisibile agli sguardi lateraliIl Galaxy S26 Ultra e l’intera serie Galaxy S26 saranno presentati ufficialmente il 25 febbraio. La nuova tecnologia Privacy Display si candida a essere una delle caratteristiche distintive del ... cellulare-magazine.it
Le nuove funzioni di privacy display di Samsung riappaiono prima della presentazione di Galaxy UnpackedSamsung ha sostanzialmente confermato che introdurrà un nuovo display privacy con la Galaxy serie S26. Si diceva che fosse un'esclusiva di Galaxy S26 Ultra, le prove della nuova funzionalità sono riem ... notebookcheck.it
Super Mario Galaxy: Il Film potrebbe contenere un cameo su un particolare personaggio Nintendo x.com
Di cosa potrebbe trattarsi (È un Galaxy Watch 6 Classic) - facebook.com facebook