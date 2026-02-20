Galaxy s26 potrebbe introdurre una riduzione del rumore intelligente per foto più pulite

Galaxy S26 potrebbe migliorare le foto con una nuova funzione di riduzione del rumore intelligente. La causa di questa innovazione risiede nelle recenti indiscrezioni che anticipano un aggiornamento software capace di eliminare il disturbo visivo nelle immagini. Si pensa che il nuovo algoritmo possa rendere le foto più nitide e chiare, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa novità potrebbe essere disponibile già nei primi modelli della serie.

questo articolo esamina le indiscrezioni sulla serie galaxy s26, concentrandosi su un potenziamento dell’elaborazione fotografica con particolare riguardo a un nuovo algoritmo di riduzione del rumore che, secondo le voci, potrebbe valorizzare la qualità delle immagini senza richiedere cambiamenti sostanziali all’hardware. l’obiettivo è migliorare la resa dei cieli e dei gradienti cromatici, offrendo scatti più puliti e naturali grazie a una gestione avanzata del rumore. galaxy s26: nuovo algoritmo di riduzione del rumore. secondo le indiscrezioni, samsung non prevede rivoluzioni hardware della fotocamera, ma introdurrà un algoritmo di processamento aggiornato per la riduzione del rumore.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

