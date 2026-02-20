galaxy s26 fotocamere con migliore riduzione del rumore

le indiscrezioni su una possibile evoluzione della fotocamera del Samsung Galaxy S26 indicano interventi mirati sulla gestione del rumore e sulla qualità delle immagini. se confermati, i miglioramenti potrebbero posizionare la serie tra i dispositivi Android di riferimento dell’anno, offrendo un’esperienza fotografica superiore rispetto ai modelli precedenti. miglioramenti della riduzione del rumore. riduzione nelle foto in condizioni di scarsa luminosità. secondo le voci di settore, la riduzione del rumore mostrerebbe una gestione più efficiente in condizioni di scarsa illuminazione, con risultati di immagine più puliti e minori contrasti dovuti al rumore digitale.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

