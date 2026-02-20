Samsung presenta ufficialmente i Galaxy Buds, che verranno lanciati insieme al Galaxy S26 la prossima settimana. La casa coreana ha annunciato l’evento Galaxy Unpacked, durante il quale svelerà i nuovi dispositivi audio, tra cui le cuffie wireless. I nuovi auricolari promettono miglioramenti nella qualità del suono e un design più elegante. La data dell’evento si avvicina e gli appassionati sono curiosi di scoprire le novità che Samsung ha preparato per il mercato. La presentazione si terrà il 15 marzo a Seul.

un ritmo di novità si prepara per il prossimo Galaxy Unpacked, appuntamento che rinnova l’offerta di Samsung nel settore smartphone e audio. l’attenzione è centrata su una nuova generazione di dispositivi della linea galaxy s e su auricolari premium, con indicazioni ufficiali che lasciano intravedere un rilascio mirato a rinforzare l’intero ecosistema mobile. la presentazione promette innovazioni significative, accompagnate da un design rinnovato e da integrazioni software pensate per migliorare l’esperienza utente. anticipazioni ufficiali e contesto dell’evento. fonti e pagine dedicate a diversi paesi mostrano una campagna di countdown e teaser mirati all’ Unpacked imminente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds ufficiali in arrivo insieme al galaxy s26 la prossima settimana

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsungSamsung annuncia il suo primo grande evento del 2026, previsto per il 25 febbraio a San Francisco.

Galaxy s26 in arrivo: promemoria per evento galaxy unpacked di samsung questo meseSamsung ha annunciato ufficialmente la data del suo evento Galaxy Unpacked di quest’anno, previsto per questo mese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.