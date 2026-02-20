Galaxy buds ufficiali in arrivo insieme al galaxy s26 la prossima settimana
Samsung presenta ufficialmente i Galaxy Buds, che verranno lanciati insieme al Galaxy S26 la prossima settimana. La casa coreana ha annunciato l’evento Galaxy Unpacked, durante il quale svelerà i nuovi dispositivi audio, tra cui le cuffie wireless. I nuovi auricolari promettono miglioramenti nella qualità del suono e un design più elegante. La data dell’evento si avvicina e gli appassionati sono curiosi di scoprire le novità che Samsung ha preparato per il mercato. La presentazione si terrà il 15 marzo a Seul.
un ritmo di novità si prepara per il prossimo Galaxy Unpacked, appuntamento che rinnova l’offerta di Samsung nel settore smartphone e audio. l’attenzione è centrata su una nuova generazione di dispositivi della linea galaxy s e su auricolari premium, con indicazioni ufficiali che lasciano intravedere un rilascio mirato a rinforzare l’intero ecosistema mobile. la presentazione promette innovazioni significative, accompagnate da un design rinnovato e da integrazioni software pensate per migliorare l’esperienza utente. anticipazioni ufficiali e contesto dell’evento. fonti e pagine dedicate a diversi paesi mostrano una campagna di countdown e teaser mirati all’ Unpacked imminente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
