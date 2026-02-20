Galatasaray Osimhen ko | niente Konyaspor per l’incubo della Juve
Victor Osimhen non giocherà contro il Konyaspor a causa di un problema al polpaccio. Il Galatasaray ha deciso di non portarlo in trasferta per evitare peggioramenti. La sua assenza rappresenta un dettaglio importante per la squadra di Okan Buruk, già reduce da recenti difficoltà. La società ha preferito non rischiare, lasciando il nigeriano a riposo. La partita si avvicina e i tifosi attendono le scelte dell’allenatore.
Il Galatasaray perde il suo pezzo pregiato per la trasferta di campionato contro il Konyaspor. Victor Osimhen non è stato inserito nella lista dei convocati dal tecnico Okan Buruk a causa di un affaticamento al polpaccio. Il bomber nigeriano, protagonista assoluto nel 5-2 rifilato alla Juventus nell’andata dei playoff di Champions League, è rimasto a Istanbul per seguire un protocollo di recupero personalizzato. La scelta della dirigenza turca è puramente conservativa: l’obiettivo è blindare la condizione fisica dell’attaccante in vista del decisivo match di ritorno all’ Allianz Stadium del prossimo 25 febbraio.🔗 Leggi su Serieagoal.it
