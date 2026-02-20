Gala pattinaggio di figura Milano 2026 | data orari e protagonisti dello show finale

Il Gala di pattinaggio di figura a Milano 2026 si svolge il 25 febbraio, dopo settimane di allenamenti intensi. La causa di questa grande serata sono le Olimpiadi Invernali, che attirano appassionati da tutto il mondo. Sul ghiaccio si esibiranno campioni olimpici e giovani promesse, pronti a sorprendere il pubblico con coreografie spettacolari. L’evento, previsto alle 19, si terrà al Mediolanum Forum, con un programma ricco di performance emozionanti. I biglietti sono già esauriti, e gli organizzatori si preparano a un’altra notte di grandi emozioni.

Il pattinaggio di figura si prepara a vivere uno dei momenti più attesi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il Gala finale, ovvero l'evento conclusivo dedicato alle stelle del ghiaccio. Si tratta di uno spettacolo pensato per celebrare i protagonisti dei Giochi tra esibizioni artistiche e grande spettacolo. Scopriamo quando si svolgerà, gli orari e cosa dobbiamo aspettarci dall'ultimo show olimpico. Gala finale del pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il Gala del pattinaggio di figura è in programma sabato 21 febbraio 2026 alla Milano Ice Skating Arena, dalle 20:00 alle 22:30.