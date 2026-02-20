Gabriel Garko pronto a diventare papà? Lui interviene e fa chiarezza

Gabriel Garko ha smentito di essere in attesa di un figlio, dopo aver circolato voci sulla sua possibile paternità. Le indiscrezioni sono nate da alcune foto pubblicate sui social, che mostravano l’attore in compagnia di un bambino. Garko ha spiegato di aver passato del tempo con un amico e il suo nipotino, smentendo ogni gravidanza. Ha aggiunto che preferisce mantenere la privacy sulla sua vita personale. La notizia ha fatto subito discutere tra i fan e i media.

Secondo gli ultimi pettegolezzi, Gabriel Garko sarebbe pronto a diventare papà. L’attore però decide di intervenire e di fare chiarezza sulla situazione. In queste ore a tornare al centro del gossip è stato Gabriel Garko. Solo di recente il celebre attore ha rivelato a Verissimo di essersi sposato in gran segreto e per la prima volta ha presentato suo marito Giorgio. Nel mentre in rete si è fatta largo un’inaspettata indiscrezione, che ha fatto discutere gli utenti. Stando a quanto ha riferito il settimanale Oggi, Garko sarebbe pronto a diventare papà per la prima volta. Come riporta la rivista, il protagonista di Colpa dei sensi e suo marito avrebbero infatti voglia di accogliere una nuova vita e in breve il gossip ha fatto il giro del web.🔗 Leggi su Novella2000.it

