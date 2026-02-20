Gabriel Garko è furioso dopo la diffusione di una notizia falsa sul suo conto | adesso basta le sue parole

Gabriel Garko si arrabbia dopo aver scoperto che una notizia falsa circola su di lui e il suo matrimonio con Giorgio. La voce diffusa online sostiene che l’attore sarebbe coinvolto in un progetto di paternità con il marito, ma si rivela completamente infondata. La diffusione rapida sui social e sui siti ha creato confusione tra i fan e i media. Garko ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la verità e mettere fine alle voci infondate. Ora, l’attore chiede rispetto e trasparenza.

Una voce rimbalzata in poche ore tra siti e social, poi diventata virale. Gabriel Garko si è ritrovato al centro di un gossip che parlava di un presunto progetto di paternità con il marito Giorgio. Una notizia che l'attore ha smentito senza mezzi termini, affidando a Instagram uno sfogo duro e chiarissimo contro la diffusione di informazioni non verificate e contro le conseguenze che queste possono generare. Gabriel Garko è (giustamente) arrabbiato: la notizia falsa sul suo conto. L'indiscrezione, riportata da alcune testate dopo la pubblicazione sul settimanale Oggi, parlava della volontà della coppia di « donare il loro amore a un'altra vita », citando presunte fonti vicine all'attore.