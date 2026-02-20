Futuro industriale per Luogosano–San Mango | l’Asi sceglie TMM ora la parola alla Regione

L’Asi ha annunciato l’interesse a sviluppare un nuovo polo industriale tra Luogosano e San Mango, puntando su TMM come partner principale. La decisione deriva dalla crescente domanda di spazi produttivi nella zona e dalla volontà di attrarre investimenti. Il progetto prevede la creazione di un’area dedicata alle attività manifatturiere, con eventuali nuove realtà imprenditoriali. Ora, la Regione dovrà valutare questa proposta prima di dare il via libera definitivo. La prossima tappa sarà una riunione tra le parti coinvolte per definire i dettagli.

LUOGOSANO – «È una manifestazione di interesse che va sostenuta». Pasquale Pisano, presidente dell'Asi, non gira intorno alle parole. L'obiettivo è uno solo: riaccendere il sito di Luogosano–San Mango, spento dopo l'uscita di ArcelorMittal. E farlo in fretta, «per passare al più presto all'avvio dell'attività produttiva». Per l'ente consortile, la strada ha un nome: TMM. Intanto, sulla carta, resta valido l'accordo firmato in Regione Campania il 21 novembre con la Pico Srl del gruppo Pisano. Un'intesa che ha trovato un muro davanti: nove sindaci della Valle del Calore, un comitato nato a Luogosano, migliaia di firme raccolte contro l'ipotesi di una fonderia nell'areale del Taurasi e del Fiano di Avellino Docg. La manifestazione d'interesse della Tecno Meccaniche Moderne srl tesa ad insediarsi nel sito ex Arcelor Mittal di Luogosano viene accolta molto positivamente dal sindacato di categoria. Per il segretario della UglM, Ettore Iacovacci, si tratta quasi di u