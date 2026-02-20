Furto di carburante con le schede della Monteco condannati l' ex operaio e il fratello
Due fratelli di Campi Salentina sono stati condannati per aver rubato circa 1.150 euro di carburante utilizzando le schede della Monteco. Gli imputati hanno prelevato gasolio senza autorizzazione, rifornendo veicoli privati con le carte aziendali. L'ex operaio e suo fratello hanno agito in più occasioni, secondo le accuse, sottraendo il carburante e alterando i sistemi di controllo. La sentenza arriva dopo un'indagine durata mesi, che ha portato alla scoperta dei prelievi fraudolenti presso le pompe di rifornimento. La vicenda si conclude con la condanna dei due uomini.
Emessa la sentenza per i due imputati accusati di aver effettuato tredici rifornimenti abusivi, anche tramite taniche, tra febbraio e aprile 2021, per un valore totale di circa 1.150 euro CAMPI SALENTINA - Prelievi di carburante per una cifra complessiva di circa 1.150 euro effettuati con carte aziendali per rifornire veicoli non autorizzati: era questo l’oggetto del processo che si è chiuso due giorni fa con la condanna di due fratelli di Campi Salentina, V.G., di 34 anni, e L.G., di 25. Le accuse erano di indebito utilizzo di schede carburante intestate alla società Monteco spa, in cui era impiegato il primo, e furto.🔗 Leggi su Lecceprima.it
